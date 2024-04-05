Украинские власти обязали 300 детей уехать из Сумской области

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию 300 детей из 52 населенных пунктов Сумской области в безопасные регионы. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале министерства реинтеграции Украины.

«Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные регионы», — подчеркивается в сообщении.

Необходимость такой меры украинские власти связали с небезопасностью данного региона.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуированы не менее 4523 человек, в том числе 829 детей.

Ранее в Сумской области Украины повреждения получил объект инфраструктуры.