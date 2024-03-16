Власти Украины начали эвакуацию в Сумской области

Украинские власти начали эвакуацию жителей Сумской области рядом с границей с Россией. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на областную военную администрацию.

«Из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация проводится на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

7 марта сообщалось, что в Харьковской области объявили принудительную и обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Отмечалось, что родители с детьми должны были выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук до этого сообщил в своем Telegram-канале о том, что поступила информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.

Ранее жителей приграничного села в Белгородской области отселили из-за обстрелов с Украины.