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В правительстве заявили, что отдыхать в России стало модно и престижно

Вице-премьер Чернышенко: россияне преодолели зависимость от отдыха за границей

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Игорь Онучин/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне перестали зависеть от поездок за границу, поскольку отдыхать внутри России стало модно и престижно. Об этом сообщает ТАСС.

«Внутренний турпоток растет, в 2023 году он превысил допандемийный и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в прошлом году... Мы сломали туристическую колониальную зависимость, и отдыхать в нашей стране стало модно, престижно», — сказал Чернышенко на совещании по развитию туризма в Кемеровской области и реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Он призвал ускорить развитие туристической инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса россиян, которым стало нравиться отдыхать в России.

По словам Чернышенко, эксперты создали индекс обеспеченности субъектов РФ туристической инфраструктурой.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу для туристической отрасли страны на ближайшие годы. По словам российского лидера, к 2030 году необходимо увеличить внутренний турпоток почти в два раза — до 140 млн ежегодных поездок.

Ранее политолог назвала проект «Пять морей и озеро Байкал» способом вывести сферу туризма на новый уровень.

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