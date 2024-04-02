Названо число пострадавших при атаке беспилотников в Татарстане

Два человека пострадали в результате удара беспилотников по общежитию в городе Елабуга в Татарстане. Об этом сообщается в Telegram-канале особой экономической зоны «Алабуга».

Как рассказали в канале, удар был нанесен в 5:45 по местному времени двумя беспилотниками.

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате атаки, предварительно, пострадали один из заводов и общежитие, очевидцы заявили о двух прилетах.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при воздушной атаке на Белгород пострадали девять человек. Всего система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к городу.

Ранее сообщалось, что на Украине разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км.