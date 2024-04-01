В Красноярском крае поезд столкнулся с сошедшими с рельсов вагонами грузового состава

На железной дороге в Красноярском крае произошла авария с участием пассажирского поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Пассажирский поезд врезался в вагоны грузового состава, которые до этого сошли с рельсов.

По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал. О разрушениях и деталях произошедшего не сообщается.

На данный момент на месте работают экстренные службы.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на перегоне «Мана – Жайма». У пассажирского поезда сошли передние колесные пары. После инцидента движение поездов остановлено.

До этого в Ярославской области автобус столкнулся со скорым поездом. Как сообщили пассажиры, на железнодорожных путях средство передвижения резко заглохло. При этом машинист поезда подал несколько звуковых сигналов, но не снизил скорость, так как для такого маневра было уже поздно. По словам главы региона Михаила Евраева, причиной произошедшего стали действия пьяного диспетчера.

Ранее в Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая.