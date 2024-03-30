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Почти 80% мощностей украинского ДТЭК повреждены или разрушены

На Украине почти 80% мощностей энергохолдинга ДТЭК повреждены или разрушены

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Global Look Press

Исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что около 80% мощностей компании повреждены или уничтожены из-за взрывов, которые произошли в последние две недели марта. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

«У нас пять из шести станций тепловых электростанций повреждены очень сильно: некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые — частично», — сообщил Сахарук.

До этого сообщалось, что украинский энергетический холдинг ДТЭК из-за многочисленных повреждений инфраструктуры потерял почти половину генерирующих мощностей. По его словам, для восстановления энергетической инфраструктуры понадобится значительное количество времени.

До этого глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире украинского телемарафона заявил, что были введены ограничения на электроснабжение промышленности в Криворожском районе Днепропетровской области. Кудрицкий добавил, что в Харькове, где из-за сложной ситуации ведутся восстановительные работы, также применяются графики отключений. При этом ограничения электроснабжения отменили в Одесской и Хмельницкой областях.

Ранее власти Харькова сообщили о разрушении всех подстанций и ТЭЦ в городе.

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