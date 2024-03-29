Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»

В больнице умер пациент, который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

По его словам, пациент был в крайне тяжелом состоянии.

Министр добавил, что, по последним данным, 69 пострадавших в теракте остаются в стационарах, один из них в крайне тяжелом состоянии. Однако 98 пострадавших уже выписали из больниц.

В пятницу, 29 марта, число пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале возросло до 551 человека. До этого было известно, что пострадали 382 человека, среди которых девять детей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила, что число обратившихся за медицинской помощью после теракта в «Крокусе» может увеличиться.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».