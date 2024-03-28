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Из коттеджа заслуженной артистки России украли украшения на 9,5 млн рублей

Полиция раскрыла кражу украшений на 9,5 млн рублей у заслуженной артистки РФ

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Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла кражу из коттеджа заслуженной артистки России Евгении Игумновой. Об этом сообщает «МВД Медиа».

К правоохранителям 26 марта обратилась 50-летняя заявительница: женщина рассказала, что из ее коттеджа на Полевой улице неизвестные украли деньги и ювелирные украшения. Ущерб петербурженка оценила в 9,5 млн рублей.

Предполагаемы грабителей задержали. Ими оказались ранее судимые жители Ленинградкой области 38 и 46 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Заявительница, по информации «Фонтанки», служит актрисой в одном из петербуржских театров, а также дублирует героинь в известных зарубежных фильмах. Ее голосом говорят героини Кира Найтли, Анджелина Джоли, Рене Зеллвегер, Кейт Уинслет и других. Также актриса озвучила принцессу Жасмин в мультфильме «Алладин» от Disney.

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