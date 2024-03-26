В Петербурге отец привязывал дочь на цепь и лишал еды за проступки

В Петербурге отца подозревают в истязании 12-летней дочери. Об этом сообщает 78.ru.

О положении девочки правоохранители узнали после того, как она получила серьезную травму после очередной семейной ссоры. Ребенка привезли в больницу, где она рассказала врачам о происходящем у нее дома.

По данным источника, отец сажал дочь на цепь, чтобы она не могла выходить на улицу. В случае, если девочка совершала проступок, родитель лишал ее еды.

В беседе с правоохранителями отец подтвердил информацию про цепь. Он также добавил, что раньше вместе с матерью ребенка они жили в Белоруссии, но впоследствии женщина стала злоупотреблять алкоголем и глава семьи решил переехать в Петербург.

На данный момент девочка находится в социальном приюте. В городе у нее нет родственников, с ней работают психологи.

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