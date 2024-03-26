Названа причина экстренной посадки Boeing в Чите

Причиной экстренной посадки пассажирского самолета в Чите стало подозрение на течь топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

26 марта Boeing 737 авиакомпании «Россия», летевший рейсом SDM 6879 Красноярск-Благовещенск, по техническим причинам запросил экстренную посадку в Чите. Самолет успешно приземлился в 14:29 по местному времени. На борту воздушного судна находились 172 пассажира, никто не пострадал.

«Предварительной причиной посадки стало подозрение на течь топлива», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

25 марта в аэропорту Волгограда из-за неадекватного пассажира пришлось посадить самолет, который летел из Москвы в Стамбул. Нарушителя сняли с рейса и передали полиции.

Днем ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая вела себя агрессивно, ходила по салону воздушного судна и сообщила о бомбе в рюкзаке. Самолет должен был вылететь в Ереван, рейс задержали, на место прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.