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Полиция Стамбула провела рейды против сторонников ИГ*

Anadolu: полиция Стамбула задержала 17 подозреваемых в причастности к ИГ

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Shutterstock/Savvapanf Photo

Полиция Стамбула задержала 17 подозреваемых в причастности к запрещенной стране международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.

Отмечается, что в ходе расследования, проведенного Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности главной прокуратуры Стамбула, было установлено, что всего 27 человек осуществляли деятельность, связанную с ИГ.

Поисковые мероприятия по задержанию других подозреваемых продолжаются.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава государства согласился, что теракт был совершен «руками радикальных исламистов», однако он вновь заявил об «украинском следе», который всячески пытаются замести США. В Вашингтоне утверждали, что за трагедией в Подмосковье стоит «Исламское государство». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США осудили теракт в «Крокусе».

*   организация запрещена в России
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