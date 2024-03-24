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«Победа» выделит бесплатные билеты в Москву и обратно родственникам погибших в «Крокусе»

Авиакомпания «Победа» оплатит родственникам погибших в «Крокусе» дорогу в Москву

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Liselotte Sabroe/Reuters

Авиакомпания «Победа» оплатит родственникам погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» дорогу в Москву и обратно. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале лоукостера.

На бесплатные билеты могут претендовать супруги, родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, родители супруга/супруги пострадавших и жертв трагедии.

До этого компания РЖД пообещала бесплатно перевезти в Москву и обратно родных погибших в «Крокус Сити Холле».

Для оформления проезда в компании призвали обращаться по специальному телефону.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити».

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