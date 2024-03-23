Спасательная операция на месте «Крокуса» закончена, поисковая продолжается

Спасательная операция на месте теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» завершена, поисковая пока продолжается. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала», — написал глава региона.

Согласно его информации, за сутки из-под завалов достали 133 тела, на данный момент идентифицированы личности 50 жертв трагедии, далее последует опознание родственниками.

«В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — добавил Воробьев.

Вопрос с оставшимися на парковке автомобилями посетителей концерта, начнет решаться ориентировочно вечером 24 марта.

Накануне в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала, что администраторы «Крокуса» просили людей покинуть здание.