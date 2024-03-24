РЖД готова бесплатно перевезти родных погибших и пострадавших в «Крокусе»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) предоставит бесплатный проезд в Москву и из столицы родственникам погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.
«Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы», — сказано в сообщении.
Для оформления проезда в компании призвали обращаться по специальному телефону.
До этого ГУ МЧС Московской области сообщало, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе трое детей. Число пострадавших при этом увеличилось до 152.
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.
«Газета.Ru» вела трансляцию событий.
Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.