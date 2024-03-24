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РЖД готова бесплатно перевезти родных погибших и пострадавших в «Крокусе»

РЖД бесплатно перевезет в Москву и обратно родных погибших в «Крокусе»

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) предоставит бесплатный проезд в Москву и из столицы родственникам погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

«Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы», — сказано в сообщении.

Для оформления проезда в компании призвали обращаться по специальному телефону.

До этого ГУ МЧС Московской области сообщало, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе трое детей. Число пострадавших при этом увеличилось до 152.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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