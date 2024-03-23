МЧС опубликовало обновленный список погибших в теракте в «Крокусе»

МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в теракте в «Крокусе» по состоянию на 21:00. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в списке значится 29 фамилий.

До этого МЧС России обнародовало предварительный список погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В нем на 17:00 по московскому времени значатся 13 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Боткинскую больницу, чтобы навестить пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам Собянина, в московских больницах сейчас находятся 80 человек в состоянии различной степени тяжести.

Мэр поблагодарил всех, кто оказывал помощь на месте трагедии. Это и экипажи десятков машин скорой помощи, вертолетчики, сотрудники МЧС, добавил глава города. Кроме того, Собянин поблагодарил москвичей, которые пришли сдать свою кровь для раненых.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».