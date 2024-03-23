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Москвичи смогут перевести баллы «Миллиона призов» на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Сайт проекта «Миллион призов» открыл сбор пожертвований пострадавшим в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сайт программы «Миллион призов» и Российский Красный Крест открыли сбор пожертвований пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

«Москвичи могут перевести 1 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов. Один балл равен одному рублю», — говорится в сообщении.

Количество переводов не ограничено.

Также отмечается, что перевести можно и призовые баллы, полученные за участие в программе «Выбираем вместе — 2024».

На сайте «Миллион призов» необходимо найти вкладу «Поощрения», затем перейти на акцию «Выбираем вместе — 2024» и далее — в раздел «Благотворительность». Кроме того, открыта возможность перевести баллы и в Российский Красный Крест.

До этого сообщалось, что Московский зоопарк и городские музеи направят всю выручку в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее школьник вывел из «Крокуса» больше 100 человек во время теракта.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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