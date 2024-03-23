50-летний украинец напал с ножом на военкомов на Волыни. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По результатам инцидента 21 марта в городе Нововолынском на Волыни сотрудник военкомата был госпитализирован с двумя ножевыми ранениями. Ранившему его мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

До этого нардеп Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.