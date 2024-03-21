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Украинский депутат прокомментировал законопроект о мобилизации

Депутат Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины

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Reuters

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому телеканалу «5 канал» назвал законопроект о мобилизации на Украине диверсией против страны.

По его словам, уже сейчас украинцы выводят деньги со своих счетов и начинают думать, как избежать призыва.

«Вообще этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности», — поделился Разумков.

Он убежден, что законопроект не решает вопрос демобилизации, но создает «негативный информационный шлейф», ведь те, кто был готов отправиться в армию, теперь думают, как этого избежать.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны.

По его мнению, возможно, в столь масштабном призыве нет необходимости, если учитывать ротации военнослужащих и транши стран Запада.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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