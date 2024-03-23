В Киргизии опровергли информацию о согражданах, пострадавших в «Крокусе»

Министерство иностранных дел Киргизии опровергло информацию о двух гражданах республики, которые якобы пострадали в ходе теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского МИДа.

По словам представителя пресс-службы, внешнеполитическое ведомство Киргизии совместно с посольством страны в России продолжают работу по уточнению информации о гражданах республики, возможно пострадавших в ходе трагических событий, произошедших в «Крокус сити холле».

«По итогам проделанной работы, информация о двух гражданах Кыргызской Республики, находящихся в предварительном списке пострадавших, не подтвердилась», — сказал он.

Представитель пресс-службы добавил, что МИД Киргизии и посольство страны продолжают отслеживать ситуацию.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более 100 пострадали.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».