Спецподразделения Росгвардии прибыли к «Крокусу»

Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к зданию «Крокус Сити Холла», где вечером в пятницу, 22 марта, произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что к «Крокусу» прибыли ОМОН и СОБР.

Во время стрельбы люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица Ева. По ее словам, сначала ей показалось, что где-то поблизости начался фейерверк, однако потом она услышала стрельбу и крики людей.

22 марта СМИ сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Также известно, что в здании произошел взрыв и начался пожар.

По информации СМИ, во время ЧП могли пострадать около 50 человек, не менее 12 — погибнуть. Оперативные службы уточнили, что музыканты не пострадали.

Ранее очевидцы рассказали, что люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.