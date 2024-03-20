Совфед одобрил закон о механизме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО

Совет Федерации единогласно одобрил пакет законов, устанавливающий механизм освобождения осужденного от уголовного наказания при заключении им контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и военного времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

От уголовной ответственности заключивших контракт с Минобороны РФ освободят, если в ходе спецоперации они получат награду или будут уволены со службы по здоровью или возрасту. Или же — по окончании военного времени или мобилизации.

При этом в поправках оговаривается, что они не будут действовать против лиц, судимых за совершение ряда преступлений. Речь о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлениях, представляющих угрозу общественной безопасности и общественной нравственности, основам конституционного строя и безопасности государства и преступлений террористической, экстремистской или диверсионной направленности.

В Госдуме отмечали, что принятые изменения позволят заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

Ранее заключившим контракт с ВС РФ во время СВО разрешили подавать заявление на гражданство России.