Заключившим контракт с ВС РФ дадут получить гражданство России в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Так, получить гражданство России в упрощенном порядке теперь могут иностранные граждане, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции (СВО) сроком на один год. В этом случае упрощенный порядок распространяется и на членов их семей.

В указе объяснили, что подать заявление о приеме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные во время СВО с военной службы по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Заявление о получении гражданства можно подать в любой территориальный орган МВД на свое усмотрение. Вместе с ним нужно предоставить уже подписанный контракт о прохождении военной службы, пояснили в указе.

Ранее в Минобороны рассказали, что каждый день свыше 1500 российских граждан подают заявления о приеме на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.