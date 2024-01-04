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Заключившим контракт с ВС РФ дадут получить гражданство России в упрощенном порядке

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ иностранцам-контрактникам

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Так, получить гражданство России в упрощенном порядке теперь могут иностранные граждане, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции (СВО) сроком на один год. В этом случае упрощенный порядок распространяется и на членов их семей.

В указе объяснили, что подать заявление о приеме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные во время СВО с военной службы по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Заявление о получении гражданства можно подать в любой территориальный орган МВД на свое усмотрение. Вместе с ним нужно предоставить уже подписанный контракт о прохождении военной службы, пояснили в указе.

Ранее в Минобороны рассказали, что каждый день свыше 1500 российских граждан подают заявления о приеме на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

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