На месте обвала шахты в Приамурье начали бурить скважину

На золотодобывающем руднике «Пионер» начали бурение скважины к предполагаемому месту нахождения горняков. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Амурской области.

Там пояснили, что это будет сделано, чтобы наладить связь с застрявшими под землей горняками. Под завалами оказались 13 человек.

«Планируем пробуриться на глубину 265 метров под наклоном 49 градусов. Нам нужно попасть в транспортный уклон на нулевую отметку, в саму выработку. Мы уже проводили такой вид работ, опыт есть», — отметил начальник участка НПГФ «Регис» Сергей Козырев.

Также из Кузбасса на место происшествия направили аварийно-спасательное оснащение и насосы для откачки воды.

До этого спасатели временно приостанавливали расчистку завалов на руднике, чтобы откачать грунтовые воды.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области накануне произошел обвал горных пород. По данным спасателей, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее двух лыжниц госпитализировали после завала во время спринта на чемпионате России.