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Провалившегося под лед пса вытащили из реки в Ярославле

В Ярославле спасение собаки, провалившейся под лед на реке, попало на видео

В Засвияжском районе Ярославля на реке Урочь спасли провалившегося под лед пса. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Бродячую собаку обнаружил в реке местный житель во время прогулки, мужчина понял, что не сможет сам вызволить пса, и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС на катере подплыли к животному и, схватив за ошейник цеплявшегося за кромку льда пса, сумели вытащить его на берег.

Ветеринарной помощи не потребовалось.

Ранее в Новгородской области спасли троих детей и собаку, катавшихся на льдине.

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