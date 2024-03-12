Провалившегося под лед пса вытащили из реки в Ярославле

В Засвияжском районе Ярославля на реке Урочь спасли провалившегося под лед пса. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Бродячую собаку обнаружил в реке местный житель во время прогулки, мужчина понял, что не сможет сам вызволить пса, и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС на катере подплыли к животному и, схватив за ошейник цеплявшегося за кромку льда пса, сумели вытащить его на берег.

Ветеринарной помощи не потребовалось.

Ранее в Новгородской области спасли троих детей и собаку, катавшихся на льдине.