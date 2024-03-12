Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге в зоне тротуара прорвало трубу

Трубу теплосети прорвало в Петербурге на улице Маршала Захарова

close
100%
Megapolisonline/Telegram' class="item-image" >
Megapolisonline/Telegram

В Санкт-Петербурге на улице Маршала Захарова прорвало трубу теплосети, в результате инцидента было закрыто движение по аварийному участку от Ленинского проспекта до улицы Десантников. Об этом сообщает «Мойка78».

Эпицентр происшествия находится в зоне тротуара, тракторы уже согнали в ливневку большую часть воды, уточнили в издании. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что специалисты компании продолжают устранять последствия происшествия.

«Он (эпицентр — прим. ред.) представляет из себя внушительных размеров яму. Течь уже остановили, аварийная бригада ликвидирует последствия разлива и готовится латать прохудившуюся трубу», — говорится в сообщении.

Автомобили граждан, которые были припаркованы в зоне прорыва, по предварительным данным, не получили повреждений. В случае обнаружения последствий их владельцам возместят причиненный ущерб.

Накануне жители Нефтеюганска рассказали о регулярных прорывах канализационных труб на протяжении восьми месяцев. Жительница дома №11 во втором микрорайоне сообщила, что из-за повышенной влажности по квартирам распространилась плесень, которая не поддается выведению. Кроме того, жители жалуются на ужасный запах.

Ранее сообщалось, что в Курской области при обстреле были повреждены газовая труба и линия электропередачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами