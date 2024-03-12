В Петербурге в зоне тротуара прорвало трубу

В Санкт-Петербурге на улице Маршала Захарова прорвало трубу теплосети, в результате инцидента было закрыто движение по аварийному участку от Ленинского проспекта до улицы Десантников. Об этом сообщает «Мойка78».

Эпицентр происшествия находится в зоне тротуара, тракторы уже согнали в ливневку большую часть воды, уточнили в издании. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что специалисты компании продолжают устранять последствия происшествия.

«Он (эпицентр — прим. ред.) представляет из себя внушительных размеров яму. Течь уже остановили, аварийная бригада ликвидирует последствия разлива и готовится латать прохудившуюся трубу», — говорится в сообщении.

Автомобили граждан, которые были припаркованы в зоне прорыва, по предварительным данным, не получили повреждений. В случае обнаружения последствий их владельцам возместят причиненный ущерб.

Накануне жители Нефтеюганска рассказали о регулярных прорывах канализационных труб на протяжении восьми месяцев. Жительница дома №11 во втором микрорайоне сообщила, что из-за повышенной влажности по квартирам распространилась плесень, которая не поддается выведению. Кроме того, жители жалуются на ужасный запах.

Ранее сообщалось, что в Курской области при обстреле были повреждены газовая труба и линия электропередачи.