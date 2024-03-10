Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин проголосует на выборах президента РФ

Путин проголосует на выборах дистанционно или на избирательном участке

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проголосует на следующей неделе на выборах главы государства страны, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Отмечается, что Путин на следующей неделе также проведет несколько встреч и совещаний. Сообщается, что российский президент проведет встречу с победителями конкурса «Лидеры России».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что служба безопасности президента России делает все, что необходимо для обеспечения безопасности Владимира Путина.

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что Кремль своевременно проинформирует граждан, когда кандидат в президенты России Владимир Путин проголосует на выборах. 5 марта Путин встретился с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, где попробовал выращенные ими помидоры.

Кроме того, глава государства поговорил с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар», где ему показали прототип робота, способного собирать плоды.

Ранее Путин пошутил о желании показать «известный жест» всем недоброжелателям РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами