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В Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб

BILD: стадо кенгуру внезапно ворвалось на территорию гольф-клуба в Австралии

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Global Look Press

Стадо кенгуру внезапно ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в парке Чирнсайд в пригороде Мельбурна. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском».

Сотни животных пересекали поле для гольфа. Посетителям пришлось временно отложить игру. В гольф-клубе отметили, что кенгуру лишь оставляют следы на траве, но не портят газон.

До этого житель Австралии, гуляя по берегу реки заметил, что его собака пропала. Он увидел кенгуру, стоящего в реке с погруженными в воду передними лапами. Как оказалось, он удерживал под водой собаку, которую мужчина смог отбить у животного.

В издании Live Science объяснили, что кенгуру воспринимают домашних собак как угрозу и могут попытаться утопить, потому что они очень похожи на их естественного врага — динго.

Уточняется, что владельцам собак следует остерегаться кенгуру, поскольку иногда они могут нападать на людей. Сильный удар ногой или царапина может нанести серьезный вред, так как некоторые виды кенгуру весят до 92 кг.

Ранее в Крыму детеныш кунгуру сделал первые самостоятельные прыжки.

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