Стало известно о трудностях туристов из Германии попасть в Россию

Публицист Дирк Энгельхардт утверждает, что туристы из Германии, которые желают посетить Российскую Федерацию, сталкиваются с трудностями уже при покупке билета. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По словам Энгельхардта, ему отказали в продаже билетов в Россию в одном из туристических бюро Берлина по этническим причинам.

Публицист подчеркнул, что поезда из Польши в Калининград не ходят, поэтому остается перемещаться на автобусе.

Энгельхардт добавил, что при сложившейся ситуации ему легко удалось получить визу и забронировать отели для поездки в Россию.

До этого, по данным статистики ФСБ, стало известно, что по итогам 2023 года число поездок иностранцев в Россию увеличилось на 18,6% год к году.

За прошлый год иностранцы пересекли границу РФ 15,4 млн раз. Отмечается, что в 2023 году они в основном приезжали в Россию из стран ближнего зарубежья.

Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — число поездок оттуда выросло на 26,7%, до 2,4 млн. Кроме того, на 52% увеличился турпоток из Узбекистана, а из Таджикистана — на 36%.

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