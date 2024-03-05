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Доктор Мясников назвал причины весеннего недомогания и апатии

Доктор Мясников: причины плохого самочувствия весной – лень и переедание

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Пресс-служба «России 1»

Многие жители России в первые дни весны отмечают ухудшение самочувствия, а также усталость, апатию и резку смену настроения. С магнитными бурями или перестройкой организма на весну это никак не связано, считает заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников. Он отнес к причинам таких симптомов последствия перенесенных заболеваний, а также недостаток движения и переедание.

«Это просто общая невротизация общества, часть симптомов можно списать на перенесенные коронавирус и грипп. Отдаленные последствия гриппа мало чем отличаются от того же пресловутого COVID-19», – подчеркнул специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Недостаток движения, волнение и переживания из-за работы, внешней политики или отношений приводят к исчерпанию адаптационного резерва и в конечном итоге – к хронической усталости, предупредил врач.

«Все это результат переедания и ничегонеделания, – подчеркнул Мясников. – А отсюда боли в голове, в суставах, спине, горле и так далее».

Он порекомендовал больше двигаться, не переедать и читать меньше вызывающих беспокойство новостей.

Врачи советуют весной уделить внимание укреплению иммунитета детей. В частности, для снижения рисков простудных заболеваний, необходимы сбалансированный рацион и отсутствие стрессов.

Ранее эксперты назвали симптомы и способы лечения астенического синдрома.

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