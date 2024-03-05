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Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО

Путин выразил слова благодарности женщинам — участницам СВО

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые работают в зоне проведения специальной военной операции. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Путин напомнил, что на форуме пройдет награждение лауреатов премии «По зову женского сердца», среди которых есть женщины, выполняющие различные задачи в зоне СВО: волонтеры, врачи, медсестры и военнослужащие разных специальностей.

«Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал президент РФ.

До этого сообщалось, что депутат законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова — супруга депутата Государственной думы Олега Колесникова — ушла на специальную военную операцию вслед за мужем. Спикер регионального парламента Олег Гербер уточнил, что Колесникова подписала соответствующий контракт.

Ранее стало известно, что Путин на этой неделе совершит серию региональных поездок.

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