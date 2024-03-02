В Ингушетии блокированы боевики, которые планировали теракты

В зоне контртеррористической операции в Ингушетии блокированы боевики, которые планировали террористические акты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что боевики начали стрелять по представителям силовых структур правопорядка. Правоохранители вступили в бой с преступниками.

До этого сообщается, что в ингушском городе Карабулак силовые структуры заблокировали террористов в частном доме.

Также сообщалось, что ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии. Уточняется, что задержанные на территории РФ 49 человек были пособниками террористической деятельности, причастны к сбору денег для сирийских боевиков.

20 февраля ФСБ выявила в Самарской области ячейку международной террористической организации, переводившей средства боевикам в Сирии. Отмечается, что задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии. Теперь всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.