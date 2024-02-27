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В 20 регионах Перу введен режим ЧС из-за распространения лихорадки денге

Associated Press: в Перу введен режим ЧС из-за распространения лихорадки денге

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Global Look Press

Власти Перу ввели режим ЧС в 20 из 25 регионов страны на фоне удвоения числа заболевших лихорадкой денге за первые два месяца 2024 года по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет Associated Press.

С начала года в стране выявили более 31 тыс. случаев заболевания этой лихорадкой. Введение режима ЧС должно позволить властям быстрее направлять финансирование и медицинский персонал в пострадавшие регионы.

За весь 2023 год в стране погибли 18 заболевших лихорадкой денге. За два месяца 2024 года погибли уже 32 человека.

До этого ВОЗ предрекла распространение лихорадки денге в Европе и США из-за глобального потепления. Ареал распространения комаров, которые переносят вирус, расположен в границах теплого климата. Но из-за рекордных температур их популяция в Европе этим летом увеличилась.

Ранее россиян на Шри-Ланке призвали использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться вирусом денге.

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