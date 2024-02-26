Стала известна спортивная программа Всемирного фестиваля молодежи

В спортивной программе Всемирного фестиваля молодежи примут участие около 500 профессиональных спортсменов, победителей Олимпийских игр и Чемпионатов мира, сообщает пресс-служба ВФМ–2024.

Отмечается, что часть мероприятий подготовлена оргкомитетом Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года.

По словам гендиректора оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексея Сорокина, спортпрограмма станет важной частью фестиваля. Он считает, что она отлично впишется в общую концепцию форума.

«Спортивная программа будет очень насыщенной и разнообразной. В ней есть и яркие шоу, и мастер-классы для самых активных, и даже самые настоящие титульные боксерские бои», — отметил Сорокин.

Как уточнили организаторы ВФМ–2024, участники будут начинать свой день с утренней зарядки с известными спортсменами. Кроме того, будет организована зона ГТО, где гости смогут проверить свои навыки или сдать нормативы.

Также в течение фестиваля будет идти международный турнир по баскетболу 3х3, в котором примут участие более 20 мужских и женских команд из 12 стран мира. При этом ежедневно будут проходить выступления по велоспорту ВМХ, а также мастер-классы по керлингу и открытый турнир для всех желающих.

В Дворце культуры «Пушкин-225» пройдет Ледовое шоу Ильи Авербуха, участниками которого станут знаменитые российские фигуристы. Кроме того, на форуме проведут фестиваль художественной гимнастики «Алина», где с показательными номерами выступят более 150 всемирно известных чемпионок и начинающих спортсменок.

Отмечается, что 3 марта состоится Вечер профессионального бокса, в рамках которого за первенство будут сражаться спортсмены из разных стран. В свою очередь, 5 марта заслуженные спортсмены России, многократные чемпионы мира и Европы танцевальному спорту, акробатическому рок-н-роллу и брейкингу выступят в шоу «Любовь спасет мир».

Также для участников ВФМ-2024 пройдут мероприятия по спортивному программированию, где каждый сможет попробовать себя в спортивном IT-движении и 3D-моделировании. Кроме того, на площадке фестиваля пройдут соревнования международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

При этом для гостей фестиваля будет открыт Зал киберспорта, где ежедневно будут проходить турниры по компьютерным играм, а также танцевальные баттлы и приключенческие квесты на VR-арене.