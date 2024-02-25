Российский регион ввел штрафы за курение в парках и подъездах

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приняла закон, согласно которому курение в парках, подъездах и иных общественных местах будет наказываться штрафом от 500 до 1500 рублей. Информация об этом опубликована на сайте думы Югры.

В публикации говорится, что в окружное законодательство (закон «Об административных правонарушениях») в сфере курения табака, а также потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов были внесены изменения.

«Закон дополняется статьей, предусматривающей административную ответственность за нарушение установленного федеральным законом запрета курения <…> на отдельных территориях, в помещениях и на объектах установленных ограничений», — пояснили в пресс-службе.

В правительстве региона добавили, что фиксировать нарушения будут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан.

До этого руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян выступила за полный запрет на торговлю жидкостями для вейпов.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала организовать рейды для контроля за продажами вейпов.