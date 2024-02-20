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В Испании подтвердили смерть летчика Кузьминова, угнавшего военный вертолет РФ

NYT: испанская полиция подтвердила смерть Кузьминова, угнавшего вертолет

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Испанская полиция подтвердила, что летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет в пользу Украины, был убит в провинции Аликанте. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание ссылается на двух сотрудников испанской полиции, знакомых с делом. По их словам, тело Кузьминова, изрешеченное пулями, было найдено на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса.

До этого гражданская гвардия Испании сообщила, что засекретила дело о гибели в республике перебежчика Максима Кузьминова.

В сентябре прошлого года главное управление разведки минобороны Украины сообщило, что Кузьминов 9 августа угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске.

В октябре прошлого года неназванные офицеры российской военной разведки заявили, что в отношении летчика Максима Кузьминова «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда.

Ранее в Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ.

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