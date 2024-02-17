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Политолог рассказал о развитии кадрового потенциала промышленных предприятий России

Политолог Минченко: подготовка рабочих и инженерных кадров стала главной задачей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Cегодня на региональном уровне в России решается вопрос сотрудничества промышленных предприятий с учебными заведениями. В ряде субъектов выстраиваются большие кластеры, позволяющие заказчикам — крупным предприятиям — взаимодействовать с несколькими вузами и техникумами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт отметил, что один из таких кластеров функционирует в Челябинской области — накануне его посетил президент России Владимир Путин.

«В какой-то момент была утрачена связка, в которую входили реальные отрасли промышленности, высшие учебные заведения, техникумы и система профессионально-технического образования. Это привело к кадровому кризису, нехватке в первую очередь представителей рабочих профессий. Несмотря даже на достаточно высокие зарплаты, был утрачен престиж рабочих профессий, утрачена сама по себе система подготовки», — констатировал Евгений Минченко.

Он уточнил, что в определенный момент крупные компании были вынуждены самостоятельно создавать системы обучения и переподготовки.

«Сейчас в развитие кадрового потенциала активно включилось государство, в том числе с подачи Минпромторга. Собственно, основы решения проблемы были заложены еще при бывшем министре промышленности и энергетики РФ Викторе Христенко. Тему продолжил нынешний глава ведомства Денис Мантуров», — сказал политолог.

В данный момент основной упор делается на подготовку рабочих кадров и инженеров, отметил Минченко.

16 февраля на территории индустриального парка «Станкомаш» президент России Владимир Путин провел встречу со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

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