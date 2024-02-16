Звук мощного взрыва прогремел над Ростовом и ближайшими городами

Очевидцы пожаловались на громкие звуки в Ростове-на-Дону и близлежащих городах. Об этом сообщает Telegram-канал «161.RU».

Их было слышно в самом Ростове-на-Дону, хуторах Красный Крым и Ленинаван, в Аксае, Шахтах, Батайске, Новочеркасске, Азове, в краснодарском Староминиск и других. Всего в более 20 населенных пунктах.

Канал пишет, что список дополняется. Власти эту информацию пока не комментировали.

«Что-то сильно шарахнуло, перед этим свистящий хрип был», — написал один из подписчиков «161.RU».

Кто-то рассказал, что почувствовал движение дома.

«У меня дом затрясся, в окна долбануло волной так сильно, что шторы закачались», — поделился очевидец.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал окраину села Пороз Грайворонского городского округа. Никто не пострадал.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.