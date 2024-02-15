Путину показали современные танки, готовые к отправке на фронт

Президенту России Владимиру Путину показали на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле готовые к отправке в войска современные танки. Об этом сообщает РИА Новости.

На предприятии Путин ознакомился с процессом производства военной техники. Ему показали готовые к отправке в войска танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв».

Путин также сделал совместную фотографию с работниками предприятия, передает корреспондент Павел Зарубин.

После «Уралвагонзавода» у главы страны запланировано посещение предприятия «Уральские локомотивы», где ему расскажут о выпуске электропоездов. В программе рабочей поездки Путина также совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

В ходе встречи с рабочими «Уралвагонзавода» Путин заявил, что Россия никогда не делала разницу между собой и Украиной, между русскими и украинцами.

Ранее Путин заявил о продлении программы «Молодая семья».