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Названы сроки выдачи автомобилей некоторым категориям ветеранов СВО

Цивилева: ветеранам СВО с 1 июня начинают выдавать машины с ручным управлением

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Александр Казаков/РИА Новости

Выдача автомобилей с ручным управлением для ветеранов специальной военной операции (СВО), лишившимся ног и не имеющим возможности поставить протез, стартует с 1 июня. Об этом заявила спикер госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

По ее словам, нововведение затронет военных, «которых уже невозможно отпротезировать, с двойной ампутацией нижних конечностей, и прикованных к инвалидному креслу».

Председатель фонда обратила внимание на оперативность сроков реализации это законодательной инициативы.

«Настолько все быстро: <...> 6 мая внесены поправки в федеральный закон, а 29 мая уже издан указ, закон вступил в силу», — подчеркнула Цивилева.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в июне 2024 года в России вступает в силу несколько законов, один из которых коснется материальной поддержки участников СВО.

Ранее сообщалось, что российские военные могут получить миллионы рублей за важный трофей из зоны спецоперации.

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