В США прокомментировали срок подписания соглашения по безопасности с Украиной

Директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер прокомментировал срок подписания соглашения по безопасности Вашингтона и Киева. Его слова приводит «Укринформ».

«Я сейчас не могу анонсировать, когда мы будем подписывать это соглашение. Скажу лишь, что мы ведем дискуссии», — заявил он.

Он отметил, что обсуждение гарантий безопасности между США и Украиной началось на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоялся в июле 2023 года.

«И с этого времени у нас были обсуждения с украинской стороной», — сказал Карпентер, не уточнив, когда оно будет подписано.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и Украина близки к подписанию соглашение о гарантиях безопасности, которое может быть заключено во время саммита «Большой семерки» (G7) в Италии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Как следует из текста, соглашение о безопасности между Киевом и Вашингтоном станет самым значимым из всех документов, ранее подписанных Украиной с другими странами НАТО.

Ранее Зеленский анонсировал три соглашения по безопасности с Северной Европой.