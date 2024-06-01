«Укрэнерго» изменило график отключений электроэнергии на Украине

Компания «Укрэнерго» увеличила лимит отключений электроэнергии на Украине — теперь ограничения будут действовать с 18:00 до 00:00. Об этом сообщается в Telegram-канале УНИАН.

Ранее действовал другой график отключений света — с 18:00 до 23:00. Таким образом, компания продлила лимит на час.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Перед началом специальной военной операции мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

Ранее на Украине зафиксировали повреждение двух гидроэлектростанций.