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Зеленский объяснил, почему не хочет заморозки конфликта на Украине

Зеленский заявил, что в случае заморозки конфликта на Украине он вспыхнет снова

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Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае заморозки конфликта с РФ в будущем он обязательно «вспыхнет снова». Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как сказал глава государства, замороженный конфликт представляет собой «медленную войну». При этом он подчеркнул, что в какой-то момент может появиться повод для возобновления активной фазы боевых действий.

«Наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится», — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, пауза в боевых действиях пойдет на пользу Москве, но не Киеву. Российская сторона потратит это время, чтобы усилить свои позиции на поле боя и понять, каких ресурсов не хватает ее армии.

«Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто», — добавил президент Украины.

Он не исключил, что в случае заморозки конфликта Вооруженные силы РФ станут еще сильнее. Тогда у Москвы появится основание выдвинуть Киеву множество условий, в том числе признать утрату территорий и отказаться от вступления в НАТО и Европейский союз (ЕС), резюмировал глава государства.

25 мая Зеленский сообщил, что не намерен договариваться с российскими властями о прекращении огня. По словам украинского лидера, подобное соглашение имело бы смысл, только если бы военнослужащие обоих государств находились «на линии границ».

Ранее в ЕС оценили возможность заморозки украинского кризиса.

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