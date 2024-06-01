Чемпионка мира Слуцкая объяснила, почему поехала бы на Игры без флага и гимна

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая объяснила, почему согласилась бы поехать на Олимпиаду без флага и гимна. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Я бы поехала на Олимпийские игры. У каждого есть своя работа, хочется довести ее до самой высокой точки, до пика. Для спортсмена это Олимпийские игры. Все знают своих героев. Да, неприятно, что нет ни флага, ни гимна. Но спортсмен идет к этому всю жизнь, он хочет хотя бы попробовать, что это такое. Я однозначно за», — заявила Слуцкая.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в летних Олимпийских играх — 2024 при выполнении ряда условий, в том числе, спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее появилась информация, что два фигуриста из России планируют выступать за Польшу.