В МИД РФ назвали циничной позицию Германии по выплатам блокадникам Ленинграда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал циничной попытку властей Германии разделить блокадников Ленинграда по признаку национальности на тех, кому положена компенсация, и тех, кто ее не заслуживает. Об этом пишет ТАСС.

В интервью для проекта «Без срока давности» глава МИД напомнил, что в свое время Германия не решила должным образом проблему с выплатами блокадникам Ленинграда. В 2008 году немецкие власти решили ввести единовременные выплаты блокадникам только еврейской национальности. Тогда Москва воззвала Берлин к справедливости, поскольку «все блокадники страдали одинаково мерзли, умирали», отметил Лавров.

«Нам ответили, что, мол, жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, он лично говорил об этом с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, однако это не привело ни к каким результатам.

Позже немцы предложили построить в Санкт-Петербурге небольшую больницу для тех блокадников, кто остался в живых. Российская сторона не стала возражать, но напомнила, что блокадники, которые не относятся к еврейской нации и, соответственно, не получат выплаты, проживают не только в России, но и в других странах Европы. Эти аргументы никак не повлияли на немецкие власти, посетовал Лавров.

В 2021 году Россия выплатила блокадникам свои единовременные выплаты, а Германия до сих пор не достроила больницу, добавил министр.

Ранее Германия проигнорировала требование РФ признать геноцидом преступления нацистов.