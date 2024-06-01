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В МИД РФ назвали циничной позицию Германии по выплатам блокадникам Ленинграда

Лавров назвал цинизмом попытки ФРГ не платить компенсацию блокадникам Ленинграда

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал циничной попытку властей Германии разделить блокадников Ленинграда по признаку национальности на тех, кому положена компенсация, и тех, кто ее не заслуживает. Об этом пишет ТАСС.

В интервью для проекта «Без срока давности» глава МИД напомнил, что в свое время Германия не решила должным образом проблему с выплатами блокадникам Ленинграда. В 2008 году немецкие власти решили ввести единовременные выплаты блокадникам только еврейской национальности. Тогда Москва воззвала Берлин к справедливости, поскольку «все блокадники страдали одинаково мерзли, умирали», отметил Лавров.

«Нам ответили, что, мол, жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, он лично говорил об этом с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, однако это не привело ни к каким результатам.

Позже немцы предложили построить в Санкт-Петербурге небольшую больницу для тех блокадников, кто остался в живых. Российская сторона не стала возражать, но напомнила, что блокадники, которые не относятся к еврейской нации и, соответственно, не получат выплаты, проживают не только в России, но и в других странах Европы. Эти аргументы никак не повлияли на немецкие власти, посетовал Лавров.

В 2021 году Россия выплатила блокадникам свои единовременные выплаты, а Германия до сих пор не достроила больницу, добавил министр.

Ранее Германия проигнорировала требование РФ признать геноцидом преступления нацистов.

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