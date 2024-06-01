Путин поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за работу

Президент России Владимир Путин в субботу, 1 июня, встретился с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства выразил благодарность команде фонда за работу. Он отметил, что подавляющее число из них работают с душой и знают нужды участников спецоперации. По словам российского лидера, именно они знают, как «разбюрократить» систему принятия решений и довести до ветеранов спецоперации все то, что власти РФ «делают для их поддержки».

Как заявила Цивилева, на сегодняшний день данная организация помогает 200 тыс. участников СВО, в том числе людям с инвалидностью Она также поблагодарила Путина за инициативу создания фонда от лица его сотрудников и ветеранов.

«Благодаря изменениям в указе, который вы создали, мы сейчас уже начали обеспечивать ребят высокофункциональными протезами, оплачивая сертификаты, которые они получают в социальном фонде», — сказала она.

Как отметила Цивилева, все было сделано настолько быстро — фонд поддержала Госдума — и уже 6 мая были внесены поправки в федеральный закон. Вместе с тем она обратила внимание, что 29 мая был издан соответствующий указ и этот закон вступил в силу.

«Мы уже 1 июня начинаем выдавать автомобили нашим героям», — продолжила она.

По словам Цивилевой, это были машины с ручным управлением, предназначенные для участников спецоперации с ампутацией нижних конечностей и тех, кто прикован к инвалидному креслу, то есть тех, кому невозможно установить протезы.

До этого Цивилева рассказала участникам программы «Время героев» о работе фонда.

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