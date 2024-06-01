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Рэпера потребовали лишить гражданства за поддержку ХАМАС

В Германии рэпера Abu Shaqra потребовали лишить гражданства за антисемитизм

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Телеграм-канал «BILD на русском»

Министр внутренних дел немецких земель Саксония-Анхальт Тамара Зишанг потребовала лишить рэпера Abu Shaqra гражданства за поддержку ХАМАС. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

В феврале 2024 года 18-летний артист, который ранее был гражданином Сирии, получил немецкое гражданство, он проживает в городе Галле, который находится в округе Саксония-Анхальт. При этом в ноябре регион первым в Германии обязал новых граждан страны письменно подтверждать право Израиля на существование. В своем клипе Abu Shaqra восхваляет резню 7 октября 2023 года, за которую ответственны боевики ХАМАС.

Через несколько недель после публикации клипа рэпер получил немецкий паспорт в Галле. В рамках процедуры получения гражданства Abu Shaqra подписался под словами о правах Израиля на существование и отсутствии антисемитских наклонностей.

«Я однозначно признаю особую ответственность Германии за государство Израиль и право Израиля на существование и осуждаю все антисемитские начинания», — гласил текст заявления, под которым подписался Abu Shaqra.

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