Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили актрису театра и кино, заслуженную артистку РФ, телеведущую Анастасию Заворотнюк. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, артистку похоронили на аллее деятелей искусств на этом кладбище. Рядом находятся могилы народной артистки России Нины Руслановой, народного артиста СССР Николая Сличенко.

1 июня сотни поклонников актрисы пришли проститься с артисткой в Покровском монастыре.

Заворотнюк не стало 29 мая. Она умерла после продолжительной болезни в возрасте 53 лет. В 2019 году у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили рак головного мозга. Врачи перепробовали все возможные методы лечения, даже экспериментальные, однако это не помогло. Последние дни вместе с Заворотнюк провел ее супруг фигурист Петр Чернышев.

Самой известной актерской работой Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.