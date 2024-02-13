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Путин поручил запустить льготную ипотеку на «вторичку» в новых регионах

Путин поручил расширить действие льготной ипотеки на новые регионы на вторичку

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить действие льготной ипотеки под 2% в новых регионах на вторичное жилье. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых, на вторичный рынок жилья на указанных территориях,» — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что программа будет распространена на ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

При этом сообщается, что поручение Путин дал по итогам прямой линии, которая состоялась 14 декабря 2023 года.

До этого сообщалось, что Центральный банк констатировал, что массовое распространение льготных ипотечных программ привело к существенному удорожанию квартир в новостройках и разрыву цен между первичным и вторичным рынками жилья. Согласно данным ЦБ, в четвертом квартале 2023 года ценовой разрыв между этими сегментами достиг 44%. За прошлый год портфель ипотечных кредитов вырос на 35%, до 7,8 трлн рублей, а объем выдач увеличился на 62%.

Ранее загородное жилье в России значительно подорожало.

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