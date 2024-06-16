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Имам вел переговоры с террористами в СИЗО Ростова

Shot: имам Бикмаев вел переговоры с террористами в СИЗО Ростова

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Имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев просил террористов сложить оружие и отпустить заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что изначально на переговоры с террористами в ростовский СИЗО-1 приехал начальник оперативного управления Александр Богма. Преступники тогда удерживали младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова. В ходе переговоров Богма был также взят в заложники.

Позднее на переговоры приехал имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев. Он просил их сложить оружие и отпустить заложников, однако переговоры успехом не увенчались.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему террористам удалось захватить заложников в СИЗО.

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Захват заложников в Ростове
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