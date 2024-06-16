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Lexus GX превратили в пиццерию на колесах

Lexus выпустил внедорожник GX с печью для пиццы и винным шкафом

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Lexus

Компания Lexus совместно с производителем бытовой техники Monogram разработала внедорожник GX с печью для пиццы. Об этом сообщает пресс-служба автобренда.

Почти весь багажник Lexus Monogram GX заняла 30-дюймовая электрическая печь. Она имитирует дровяную кирпичную печь для приготовления пиццы. За задними сиденьями находится пресс для льда. Внутри автомобиля есть шкаф для хранения вина. В задних распашных дверях предусмотрены места для разделочной доски и столовых приборов. Также в автомобиле есть ведро для мусора.

Отмечается, что это всего лишь концептуальный автомобиль, а не серийная модель. О планах по выпуску такой версии Lexus GX пока не сообщается.

До этого стало известно, что китайский автомобильный бренд Hongqi начал продажи обновленного лифтбека H6. Цена автомобиля составляет 179,8 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль будет предлагаться с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

В стандартное оснащение автомобиля входят круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, спортивные сиденья, датчики давления в шинах. В топовую версию включены подогрев рулевого колеса, функция массажа сиденья водителя, обогрев задних сидений и встроенный ароматизатор.

Ранее сообщалось, что автокомпания Arcfox представила лифтбэк Alpha S5 с дисплеем на лобовом стекле.

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